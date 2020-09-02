Школу закрыли на карантин из-за коронавируса после двух дней работы

В Екатеринбурге после двух дней работы в новом учебном году закрыли на карантин целую школу. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о школе №148. На 14-дневный карантин учебное заведение уйдёт по требованию Роспотребнадзора. В это время школьники будут учиться дистанционно, а работники пройдут обследование.

Сообщается, что COVID-19 подозревается у одного из сотрудников школы.

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В сообщении ТАСС отмечается, что школы в Свердловской области начали с 1 сентября очное обучение. При этом за последние сутки в регионе выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом.