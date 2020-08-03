Школьникам показывали порно на уроке в Кемерове

Прокуратура проверила школу в Кемерово, где на уроке включилось порно. Об этом пишет портал «NGS42.RU».

Сообщается, что инцидент произошел в мае. Во время онлайн-урока по истории в седьмом классе на платформе ZOOM включился порноролик. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Как стало известно, школа не обеспечивала контроль доступа к Интернет-ресурсам. Было принято решение вынести представление директору, поскольку учебное заведение должно было принять дополнительные меры по защите детей от нежелательной информации.

К дисциплинарной ответственности привлекли работника школы, который отвечал за соблюдение мер по защите детей от нежелательной информации.