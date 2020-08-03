Понедельник, 3 августа, 2020
14.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Школьникам показывали порно на уроке в Кемерове

Никита Брыкин

Прокуратура проверила школу в Кемерово, где на уроке включилось порно. Об этом пишет портал «NGS42.RU».

Сообщается, что инцидент произошел в мае. Во время онлайн-урока по истории в седьмом классе на платформе ZOOM включился порноролик. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Как стало известно, школа не обеспечивала контроль доступа к Интернет-ресурсам. Было принято решение вынести представление директору, поскольку учебное заведение должно было принять дополнительные меры по защите детей от нежелательной информации.

К дисциплинарной ответственности привлекли работника школы, который отвечал за соблюдение мер по защите детей от нежелательной информации.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяДеревянные окна – практично, стильно, экологично
Следующая статьяОхранник с нагайкой выгнал с пляжа семью с ребенком в Крыму

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Деревянные окна – практично, стильно, экологично

Новости Рязани
Просто невозможно представить себе дом без окон. Кажется, что этот элемент здания появился ещё во времена построения первых жилищ, но это далеко...
Узнать больше

За полгода в Рязанской области обнаружено 112 фальшивых пятитысячных банкнот

Новости Рязани
В банковской системе Рязанской области за 6 месяцев 2020 года выявлено 145 фальшивых денежных знаков Банка России. Больше всего...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы отмечают День ВДВ. Instagram-обзор

Новости Рязани
2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. В этом году легендарной крылатой пехоте исполняется 90 лет. Жители Рязани и...
Узнать больше

Рязанцы пробежали полумарафон

Новости Рязани
2 августа в Рязани прошёл легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Полумарафон состоялся в рамках всероссийской акции «За.Бег.РФ». Его приурочили ко Дню города...
Узнать больше

В День города в Рязани состоялся летний бал

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+