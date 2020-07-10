Семейная пара в Магадане целый год насиловала малолетних близнецов

Суд вынес приговор супружеской паре в Магадане. Их признали виновными в сексуальных издевательствах над 10-летними близнецами, пишет газета «МК».

Сообщается, что в период с июня 2017 года по июль 2018 года 33-летний мужчина и 39-летняя женщина по месту своего жительства неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков.

Отмечается, что обвиняемая, будучи родной сестрой матери мальчиков, воспользовалась тем, что женщина постоянно пила и бросала детей на чужих людей. У детей выявлены педагогическая запущенность, низкий уровень осведомленности об окружающем мире, а развитие соответствовало 5-летнему возрасту.

Злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его жену – к 13 годам в колонии общего режима.

Неисполнение матерью обязанностей по воспитанию детей выделено в отдельное производство.