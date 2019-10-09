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Саратовец избил возлюбленную до смерти мухобойкой

Перед судом предстанет 55-летний житель Самойловского района. Он обвиняется в убийстве гражданской супруги.

Инцидент произошел 29 июля в сторожевом домике в одном из фермерских хозяйств. Днем после застолья 58-летняя возлюбленная саратовца отправилась во двор убирать за скотиной.

По мнению мужчины, она слишком долго не возвращалась домой. Когда они встретились, ревнивый сожитель несколько раз ударил женщину кулаками и мухобойкой по голове и различным частям тела. Ночью она легла спать и скончалась, пишет Регион 64.

Отметим, что обвиняемый своей вины не признал.

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