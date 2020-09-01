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Новости мираОбщество

Руки-Базуки поругался с фанатками Ефремова

7info

Блогер Кирилл Терешин, более известный в России как Руки-Базуки, у здания Пресненского суда в столице поругался с фанатками актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает РЕН ТВ

Терешин считает, что артист виноват в смертельном ДТП и его нужно посадить в тюрьму. По мнению блогера, защищают его поклонники «только за бабки». Людей, которые думают, что Ефремов невиновен, его противники называют «лагерем убийцы». 

Ещё один блогер, Александр Михайлов, назвал поклонниц артиста «облезлым домом престарелых». 

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Напомним, сейчас в Москве проходит суд над Михаилом Ефремовым. По версии следствия, артист находился за рулём в нетрезвом виде и устроил смертельное ДТП. От полученных в аварии травм скончался рязанец Сергей Захаров.

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