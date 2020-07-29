Руфер залез без страховки на Лахта Центр в Петербурге

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Руфер по имени Кирилл залез без страховки на Лахта Центр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash | Мэш на Мойке

По данным журналистов, Лахта Центр – это самый высокий небоскрёб в Европе. Высота башни – 462 метра. Его покорение экстремалом было снято на видео с помощью дрона. Причём оператор сообщил, что снял руфера случайно.

Весь путь до вершины здания руфер проделал в маске и только на верхней площадке снял её и повязал на канат.

Сообщается, что экстремал родом из Новосибирска, раньше занимался паркуром. К покорению Лахта Центра Кирилл готовился с сентября 2019 года.