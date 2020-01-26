Родился Уэйн Грецки

Канадский хоккеист, форвард Уэйн Дуглас Гретцки родился 26 января 1961 года в Брантфорде (Онтарио, Канада), в семье, которая к спорту не имела никакого отношения. Но именно благодаря отцу, который сделал для него первую хоккейную коробку, Уэйн стал хоккеистом. Уже в пять лет он играл за детскую сборную своего города и славился умением забивать шайбы.

Гретцки мечтал играть в НХЛ, и родители всячески поощряли эти мечты. Выступая за юниоров в хоккейной лиге Онтарио, в первый же сезон он забросил 70 шайб. Его команда практически всегда побеждала. О Гретцки как своем преемнике заявил великий хоккеист – Горди Хоу. Однажды Гретцки выбрал себе запоминающийся 99 номер и всегда выступал под ним.

Его мечтали заполучить все хоккейные клубы НХЛ, но ему еще не было 18 лет, и поэтому он играл в ВХА в команде «Индианаполис». В день совершеннолетия он был продан команде «Эдмонтон Ойлерс». После развала ВХА, он оказался в НХЛ, которой нужна была новая звезда.

Выступая в НХЛ, Уэйн несколько раз в год пополнял свою копилку рекордов. Немалую роль в становлении его как звезды сыграла и реклама, которая окружила его определенной аурой успешного игрока.

Четыре раза клуб, в котором играл Гретцки, получал Кубок Стэнли. В 1988 году Грецки был продан в откровенно слабый клуб США «Лос-Анджелес кингз». И хозяин клуба не прогадал – уже в первый сезон хоккей в Калифорнии составил конкуренцию баскетболу по популярности, а затем началось триумфальное шествие хоккея по всей стране. В 1993 году Гретцки довел свою команду до кубка Стэнли.

В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона). Был в числе 5 спортсменов, зажегших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Вошел в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» Международной федерации хоккея с шайбой. В 2002 он был награжден Олимпийским орденом – высшей наградой МОК.

В 1999 году Уэйн Гретцки завершил свою спортивную карьеру. После ухода из спорта он занимается бизнесом и общественной деятельностью. Гретцки женат, у него пятеро детей.

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