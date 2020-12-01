В торговых сетях считают, что в этом году россияне массово не поедут за рубеж и вряд ли будут отдыхать в России из-за страха заразиться коронавирусом. Поэтому охотнее будут баловать себя продуктами средней и высокой ценовой категории. Ритейл ожидает роста спроса на чай, кофе, алкоголь, а также на праздничные товары, пиротехнику и товары для дома, рассказали «Известиям» в сетевых магазинах.
С коллегами согласны в «Ленте», сказали «Известиям» в пресс-службе ритейлера.
В предстоящие праздники впервые за последнее 10-20 лет граждане проведут так много времени дома, сказал «Известиям» коммерческий директор «Утконос Онлайн» Михаил Толоконников. Поэтому в компании ожидают крайне высокого спроса.
Оставшиеся дома россияне могут компенсировать поездки дополнительными приобретениями в магазинах, сказали «Известиям» в АКОРТ. Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле, считают там.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не одни дома: ритейлеры ожидают роста спроса на чай и кофе к Новому году