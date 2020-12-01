В торговых сетях считают, что в этом году россияне массово не поедут за рубеж и вряд ли будут отдыхать в России из-за страха заразиться коронавирусом. Поэтому охотнее будут баловать себя продуктами средней и высокой ценовой категории. Ритейл ожидает роста спроса на чай, кофе, алкоголь, а также на праздничные товары, пиротехнику и товары для дома, рассказали «Известиям» в сетевых магазинах.

Спрос на товары будет повышенным. Поэтому в компании ожидают хорошие продажи перед Новым годом и после него, — сказал «Известиям» президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

С коллегами согласны в «Ленте», сказали «Известиям» в пресс-службе ритейлера.

«Мы ожидаем повышенный спрос на элементы декора и украшения к празднику, а также на ухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола, — сказал представитель компании.

В предстоящие праздники впервые за последнее 10-20 лет граждане проведут так много времени дома, сказал «Известиям» коммерческий директор «Утконос Онлайн» Михаил Толоконников. Поэтому в компании ожидают крайне высокого спроса.

Покупки будут в меньшей степени носить импульсный характер, а станут более спланированными. Хотя люди расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов, мясной и рыбной гастрономии, то есть тех, на которые делают акцент при встрече Нового года за рубежом или в ресторанах, — уверен он.

Оставшиеся дома россияне могут компенсировать поездки дополнительными приобретениями в магазинах, сказали «Известиям» в АКОРТ. Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле, считают там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не одни дома: ритейлеры ожидают роста спроса на чай и кофе к Новому году