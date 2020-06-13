Ребенка зажало в грузовике после ДТП в Барнауле – очевидцы

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В селе Власиха, входящем в городской округ Барнаул, произошла авария между двумя грузовиками. Об этом пишет портал «ВРубцовске.ру».

По словам очевидца, одно из транспортных средств въехало в сторону, где сидела девочка. На вид ей около девяти лет. Утверждается, что ребенок лишился ноги.

«Очевидцы отодвигали детали машины, чтобы ее освободить. После освобождения было видно, что девочке оторвало левую ногу», – рассказала женщина.

Появились кадры с места ДТП. Официального подтверждения серьезной травмы ребенка нет.