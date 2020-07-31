Пьяный мужчина заманил 8-летнюю девочку в гараж, изнасиловал и уснул

В Абакане ведется следствие по делу в отношении 50-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании 8-летней девочки, пишет газета «МК».

Инцидент произошел 13 июля. Мужчина напился и пошел в магазин неподалеку от места своей работы. Там он встретил компанию детей. Злоумышленник дал денег друзьям школьницы, а саму потерпевшую увел с собой, пообещав купить «более дорогую игрушку».

В итоге педофил заманил ребенка в гараж, где проживал, и изнасиловал. После этого маньяк уснул, и девочке удалось сбежать. Она возвращалась домой по обочине дороги, где заметил проезжавший мимо водитель. Она села в машину и поведала мужчине о случившемся. Автолюбитель сразу же доставил ее в ОВД и передал полицейским рассказ ребенка.

Вскоре правоохранители задержали спящего подозреваемого. В настоящее время он находится под арестом. Обстоятельства преступления выясняются.