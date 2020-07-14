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Новости мираПроисшествия

Психически больная женщина подожгла квартиру и погубила трёх человек – следствие

7info
Изображение Ronald Plett с сайта Pixabay

В Туле возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Пожар в жилом доме на улице Серебровской в Туле случился утром в понедельник, 13 июля. После тушения в доме на 3 и 5 этажах были найдены трупы двух мужчин и одной женщины. Все они погибли во время пожара. 

По подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя жительница дома. По версии следствия, страдающая психическим заболеванием женщина подожгла свою квартиру и ушла. В результате в доме начался пожар, во время которого и погибли люди. 

Следователь просит поместить задержанную в психиатрическую клинику для проведения экспертизы.  Расследование уголовного дела продолжается.

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