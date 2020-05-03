Приятели прыгали на голове лежащей на земле жертвы в Арзамаса

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Стражи порядка задержали двоих из трех подозреваемых (16-летнего подростка и 25-летнего молодого человека) в жестоком избиении мужчины в Арзамасе. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места случившегося.

Инцидент произошел на улице Мира. На кадрах видно, как трое молодых парней избивают лежащего на земле 32-летнего мужчину, с которым, как сообщается, ранее поругались. Кроме того, они додумались начать прыгать на голове потерпевшего. В результате он был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанными оказались 16-летний подросток и 25-летний парень. Третий подозреваемый объявлен в розыск.

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