Прима Большого театра рассказала об участии в съемках фильма «Француз»

Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказала о участии в съемках фильма «Француз», режиссера Андрея Смирнова.

Образцова рассказала, что съемки в кино — очень интересный опыт, который позволил ей на время отдохнуть от балета, но заметила, что сама она против того, чтобы занимать чье-то место.

-Соглашусь на новую роль, если буду понимать, что нужна именно я, — сообщила балерина.

Образцова добавила, что у нее и главной героини фильма (тоже балерины) есть общие черты. Например, артистку раздражает предвзятость иностранцев к России и русским, с которой она сама сталкивалась, когда была приглашенной прима-балериной в Королевском балете Великобритании.

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