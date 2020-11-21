Появилось видео освобождения первоклассника из плена педофила

УМВД России по Владимирской области поделилось кадрами спецоперации по освобождению семилетнего мальчика из плена 26-летнего педофила в деревне Макарихе.

Сообщается, что вечером 19 ноября дом извращенца штурмовали сотрудники УМВД России и бойцы Росгвардии. Для спасения ребенка понадобились специальные инструменты.

По предварительной версии, первоклассник пробыл в плену почти два месяца. Он пропал 28 сентября, когда возвращался из школы. Подозреваемый все это время соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Стражам порядка пришлось вскрыть металлическую дверь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее появилась информация, что извращенец показывал ребенку порно и занимался при нем самоудовлетворением.