Полицейские силой выгнали из автобуса и скрутили пассажира без маски

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На просторах Сети появилось видео с участием полицейских, которые силой вывели молодого человека из автобуса из-за того, что у него с собой не было медицинской маски.

Как пишет издание «Inkazan», инцидент произошел в салоне транспортного средства, следовавшего по маршруту «Зеленодольск-Волжск» в Татарстане. К двум молодым людям обратились стражи порядка, заметившие, что у них не было масок. Вместо них они использовали влажные салфетки. Парни, ехавшие на работу, пообещали купить маски, когда доедут до пункта назначения.

Однако сотрудники полиции потребовали выйти из автобуса, затем вытолкали одного из них. Затем на молодого человека надели наручники. Его друг вышел из салона самостоятельно. Другие пассажиры автобуса пытались вступиться за них, однако это не помогло.