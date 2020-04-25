Подростки до смерти избили старика на Кубани

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Двух подростков в Ирбейском районе Красноярского края обвиняют в причинении смертельных травм пенсионеру. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 апреля. По версии следствия, 17-летние приятели распивали алкоголь в гостях у 65-летнего мужчины. В какой-то момент один из них стал вести себя вызывающе. Тогда хозяин попросил его покинуть дом, в результате чего вспыхнула ссора. Подростки жестоко избили пенсионера, от полученных травм он скончался.

Отметим, что злоумышленник заключены под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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