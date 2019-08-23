Под Тверью медведь убил 12 лошадей депутата

Депутат Государственной думы Сергей Веремеенко рассказал в социальной сети Инстаграм о том, что его лошадей убил медведь. По словам госдеятеля, хищник лишил жизни 12 кобыл.

Отметим, коневодческая ферма Веремеенко располагается на территории Кашинского района Тверской области. Депутат снял видео в своем хозяйстве и отметил, что медведей развелось очень много. Они стали выходить к людям.

Напомним, Сергей Веремеенко стал депутатом Госдумы Российской Федерации в прошлом году. Он является членом комитета Думы по транспорту.