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Под Тверью медведь убил 12 лошадей депутата

Депутат Государственной думы Сергей Веремеенко рассказал в социальной сети Инстаграм о том, что его лошадей убил медведь. По словам госдеятеля, хищник лишил жизни 12 кобыл.

Отметим, коневодческая ферма Веремеенко располагается на территории Кашинского района Тверской области. Депутат снял видео в своем хозяйстве и отметил, что медведей развелось очень много. Они стали выходить к людям.

Напомним, Сергей Веремеенко стал депутатом Госдумы Российской Федерации в прошлом году. Он является членом комитета Думы по транспорту.

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