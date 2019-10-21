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Под Архангельском велосипедист провел фотосессию с лосем

Проживающий в Архангельской области мужчина устроил лосю фотосессию в лесу. Евгений Яковлев встретил сохатого во время велопрогулки.

Автор шикарных фотографий, на которых лось позирует на камеру, сперва отправился на велосипеде на прогулку до мыса Печак, который находится на Соловецких островах. По пути мужчина увидел сохатого. Сперва животное испугалось и собиралось убежать, но велосипедист последовал за лосем по дороге. Затем лось и Евгений свернули в лес, там-то мужчине и удалось сделать красивейшие фотоснимки.

Житель Архангельской области заснял лося в прекрасных условиях. На кадрах животное будто позирует перед объективом фотоаппарата, сообщают Невские новости.

Фото: vk.com / Евгений Яковлев

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