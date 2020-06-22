По Белгороду разъезжает водитель на автомобиле с надписью «Бабник»

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По улицам Белгорода разъезжает автомобиль ВАЗ с весьма необычным цветом кузова. Сотрудники ДПС остановили «подозрительное» авто.

Их внимание привлекла необычная аэрография автомобиля. Машина непрофессионально разукрашена разноцветными баллончиками в неоновых цветах. Через весь кузов красуется надпись «БАБНИК».

Сообщение о необычном ЧП было опубликовано в социальной сети в ВК в сообществе «Авто Белгород». Пользователи в комментариях предположили, что «шедевр» скорее всего, принадлежит аэрографу женского пола, и, судя по всему, художницу задело поведение владельца автомобиля.

Мужская половина в комментариях посочувствовала водителю, и выразила «соболезнования» его машине, ставшей невинной жертвой обстоятельств. Но все сошлись во мнении о том, что инцидент поднял настроение подписчикам.

Фото из группы Авто Белгород