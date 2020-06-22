По Белгороду разъезжает водитель на автомобиле с надписью «Бабник»

По улицам Белгорода разъезжает автомобиль ВАЗ с весьма необычным цветом кузова. Сотрудники ДПС остановили «подозрительное» авто.
Их внимание привлекла необычная аэрография автомобиля. Машина непрофессионально разукрашена разноцветными баллончиками в неоновых цветах. Через весь кузов красуется надпись «БАБНИК».
Сообщение о необычном ЧП было опубликовано в социальной сети в ВК в сообществе «Авто Белгород». Пользователи в комментариях предположили, что «шедевр» скорее всего, принадлежит аэрографу женского пола, и, судя по всему, художницу задело поведение владельца автомобиля.
Мужская половина в комментариях посочувствовала водителю, и выразила «соболезнования» его машине, ставшей невинной жертвой обстоятельств. Но все сошлись во мнении о том, что инцидент поднял настроение подписчикам.
Фото из группы Авто Белгород
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram