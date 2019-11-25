Пешеход погиб под колесами иномарки в Ленобласти

Вечером в понедельник, 25 ноября, на 5-м километре трассы «Новое Токсово – автодорога Скотное – Керро» во Всеволожском районе произошло смертельное дорожное происшествие. Об этом пишет портал «Невские Новости».

Сообщается, что 39-летний водитель легкового автомобиля «Renault» совершил наезд на пешехода. Им оказался мужчина, личность которого устанавливается. Он передвигался по проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте. По данному факту проводится проверка.