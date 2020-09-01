Педофила из Сибири признали виновным в 49 изнасилованиях детей

Суд вынес приговор жителю Здвинского района Новосибирской области, которого признали виновным в десятках эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

На совести у злоумышленника как минимум 49 эпизодов изнасилования и 74 эпизода действий сексуального характера.

Как пишет СМИ, мужчина работал на пилораме и будущих жертв ему могли привозить подельники прямо на работу.

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Отметим, что педофила приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.