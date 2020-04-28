Вторник, 28 апреля, 2020
10.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Патох Шодиев вошёл в топ-15 российских патронов искусства

7info
Изображение Ryan McGuire с сайта Pixabay

Нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

Коронавирус мир
В одной из больниц Абакана из-за человека, который нарушил режим самоизоляции, более 30 человек заразились коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
Узнать больше

Мужчина убил девушку и замуровал ее в подвале под Вологдой

Новости мира
28-летний мужчина, работающий на хлебозваоде, задержан правоохранителями. Он является подозреваемым в убийстве 27-летней женщины. Она была его коллегой. Расследование...
Узнать больше

112 лет назад случилось наводнение в Москве

В этот день
В российской столице наводнения случались многократно. На протяжении веков паводковые воды затопляли низменные местности возле Москвы-реки и её притоков.
Узнать больше
-

Карантин, на котором сегодня вынуждены находиться люди по всему миру, вызвал грандиозный рост интереса к культуре и искусству. И это не может не радовать: у сотен миллионов человек теперь нашлось время на прямые трансляции театральных постановок и балетов, виртуальные экскурсии по музеям и галереям в разных уголках планеты и бесчисленные онлайн-курсы по искусству.

Это и постановки Большого театра на YouTube, виртуальные лекции и экскурсии по Третьяковской галерее, онлайн-презентации книг и медитации от музея современного искусства «Гараж» и многое-многое другое.

Переход в онлайн-режим требует финансовых и человеческих ресурсов, и карантин уже обнажает проблему недофинансирования многих сфер. Хотя есть надежда, что все больше и больше частных филантропов и организаций теперь обратят свой взор на объекты культуры.

Наша редакция решила показать топ-15 примеров эффективного патронажа искусств в инфографике.

Патох Шодиев: самые щедрые меценаты России

И хотя многие организации сейчас закрыты, они прилагают все возможные усилия, чтобы каждый желающий смог приобщиться к прекрасному, не выходя из дома. По-настоящему впечатляющее количество интересных идей предлагают титаны отечественного искусства.

Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим»

Фонд Михаила Прохорова

Деятельность: поддержка литературы (поэтическая и литературная премии, переводы русских произведений), театрального фестиваля «Новый европейский театр» и фестиваля современной фотографии.

Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК «Ренова»

Благотворительный фонд «Ренова», Культурно-исторический фонд «Связь времен»

Деятельность: поддержка гастролей Большого театра, Еврейского музея и центра толерантности в Москве, Музея Фаберже, гранты на культурные форумы и хоровое искусство, возвращение в Россию утраченных произведений искусства, поддержка выставок.

Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос»

Благотворительный фонд В. Потанина

Деятельность: поддержка Эрмитажа, передача более 250 произведений искусств в дар Третьяковской галерее, Государственному музею современного искусства (Франция), Центру Помпиду (Франция).

Фаттах Шодиев, предприниматель, сооснователь «Eurasian Resources Group»

Международный фонд Шодиева

Деятельность: Музей текстильного искусства Иттику Кубота (Япония), поддержка русского-японского культурного обмена, фестиваля «J-Fest», дней России в Японии, эндаумента МГИМО, театральных постановок и гастролей, фестиваля инклюзивного театрального искусства и других благотворительных проектов.

Шодиев Фаттах Каюмович: крупный бизнес с высокой социальной ответственностью

Леонард Блаватник, совладелец Warner Media Group и российских компаний «Амедиа» и «СТС Медиа»

Фонд Blavatnik Family Foundation

Деятельность: поддержка более 180 музеев и институтов по миру, включая музей Тейт (Великобритания), музей Виктории и Альберта (Великобритания) и Карнеги Холл (США), эндаумент Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

Петр Авен, предприниматель, председатель совета директоров «Альфа-банк»

Фонд «Поколение»

Деятельность: поддержка Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, поддержка русско-латвийского культурного обмена, спонсорство образовательного проекта по изучению русского авангарда.

Роман Абрамович, предприниматель

Частные инвестиции

Деятельность: музей современного искусства «Гараж», проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», поддержка музеев, российских и зарубежных художников, выставок и образовательных программ в сфере искусства.

Алишер Усманов, основатель USM Holdings

Фонд «Искусство, наука и спорт»

Деятельность: платформа «АРТ-ОКНО», поддержка ряда музеев, включая музеи-заповедники «Петергоф» и «Тарханы», продюсерского центра Кончаловского и установка памятников.

Владимир Евтушенков, предприниматель, председатель совета директоров АФК «Система»

Фонд «Система»

Деятельность: Поддержка Русского музея и проведение Всероссийской акции «Культурный выходной».

Шодиев Патох: поддержка искусства в период турбулентности

Алексей Ананьев, предприниматель, бывший председатель совета директоров «Техносерва»

Частные инвестиции

Деятельность: Институт русского реалистического искусства, поддержка образовательных проектов в сфере искусства.

Олег Дерипаска, председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент»

Фонд «Вольное дело»

Деятельность: поддержка Большого театра, школы-студии МХАТ, поддержка образовательно-просветительских проектов и научно-литературных фестивалей.

Александр Мамут, член управляющего комитета Rambler Group/Сергей Адоньев, основатель «Скартел»

Частные инвестиции

Деятельность: Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», поддержка образовательно-просветительских проектов.

Софья Троценко, арт-продюсер/Роман Троценко, председатель совета директоров «Корпорации АЕОН»

Фонд поддержки современного искусства «Винзавод»

Деятельность: поддержка развития российского современного искусства и талантов через фонд поддержки современного искусства «Винзавод».

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В центре Рязани «Форд» сбил молодого парня

Новости Рязани
В понедельник, 27 апреля, в 19.20 у дома №80/1 на улице Есенина в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД...
Узнать больше

52 рязанца ждут подтверждения тестов на коронавирус

Новости Рязани
По состоянию на 16 часов вторника, 28 апреля, в Рязанской области заразились коронавирусом 788 человек. Ещё 52 анализа направлены на подтверждение в...
Узнать больше

Елена Сорокина распорядилась завершить отопительный сезон с 1 мая

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина дала указание подготовить распоряжение о завершении отопительного сезона с 1 мая. Об этом она сообщила у себя...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Путин объявил выходными ещё три дня в мае

Новости мира
России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин.  При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся...
Узнать больше

Елена Сорокина распорядилась завершить отопительный сезон с 1 мая

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина дала указание подготовить распоряжение о завершении отопительного сезона с 1 мая. Об этом она сообщила у себя...
Узнать больше

Владимир Путин выступит с новым обращением по поводу коронавируса

Коронавирус
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Глава государства сделает новое заявление по поводу коронавируса. Ограничительные меры,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+