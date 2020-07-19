Отец в гостях пытался изнасиловать свою дочь-подростка в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Шушары Пушкинского района Петербурга, который приставал к своей 15-летней дочери. Об этом пишет портал «Регион Online».
Об инциденте рассказала подруга мужчины, в квартире которой чуть не произошло надругательство над подростком. Сообщается, что мужчина избил и едва не изнасиловал ребенка, находясь в гостях у женщины.
Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали мужчину. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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