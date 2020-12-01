Новый руководитель пермского ГУ МВД представлен личному составу

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю нового начальника — генерал-майора полиции Александра Щеглова, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь Александру Николаевичу предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в Пермском крае. Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере», — цитирует Владимира Колокольцева пресс-служба краевого управления МВД.

Глава МВД России отметил, что ситуация в регионе стабильная, в 2020 году общее количество преступлений сократилось на 10%. Он потребовал от нового руководителя активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет, более эффективно противодействовать IT-преступности, повышать качество и сокращать сроки оказания государственных услуг населению.

Александр Щеглов начинал службу участковым инспектором милиции в Новгородской области, там же работал в подразделении собственной безопасности, в течение последних трех лет возглавлял управление МВД России по Забайкальскому краю.

Щеглов сменил прежнего начальника краевого управления Михаила Давыдова, который занимал эту должность с июля 2018 года по конец ноября 2020 года, а до этого руководил оренбургским управлением МВД. Давыдов также работал в Прикамье с 2007 по 2015 годы, являлся замначальника краевого ведомства.