Новая жена Андрея Макаревича рассказала, за что его полюбила

Музыкант Андрей Макаревич женился в четвёртый раз. Свадьба была сыграна ещё в 2019 году, но известно о ней стало несколько дней назад. Об этом сообщает 5-tv.ru.
По данным СМИ, избранницей лидера группы «Машина времени» стала Эйнат Кляйн. Последнее время она живёт в Израиле, но имеет украинские корни. Свадьбу Андрей и Эйнат сыграли в декабре 2019 года, но не афишировали этого. Кляйн закончила Бар-Иланский университет в Тель-Авиве, сейчас работает в туристическом бизнесе.
Девушка рассказала, что полюбила Макаревича не за какое-то конкретное качество.
– Наверное, это целый набор совершенно разнообразных качеств, – приводит её слова 5-tv.ru.
Сейчас супруги находятся на расстоянии друг от друга из-за коронавируса. Андрей соблюдает самоизоляцию в Москве, его жена – в Израиле.
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