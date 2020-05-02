Суббота, 2 мая, 2020
15.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Новая жена Андрея Макаревича рассказала, за что его полюбила

7info

В Кузбассе 3 человека заразились COVID-19

Коронавирус
В Кузбассе на 28 апреля за сутки выявлено 3 новых инфицированных COVID-19. Один больной скончался. У возрастного пациента диагностировали с выраженную сопутствующую патологию. В настоящее время...
Узнать больше

Парень избил скейтом прохожего в Петербурге

Новости мира
Фото и видео - TikTok / beldenis1980 Один из автомобилистов заснял на видео любопытную драку в Петербурге. Ее...
Узнать больше

На Урале осудят депутата, застрелившего жену на глазах детей

Новости мира
В Челябинский областной суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего депутата поселка Локомотивный. Его обвиняют в убийстве жены с особой жестокостью. Об...
Узнать больше
-

Музыкант Андрей Макаревич женился в четвёртый раз. Свадьба была сыграна ещё в 2019 году, но известно о ней стало несколько дней назад. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По данным СМИ, избранницей лидера группы «Машина времени» стала Эйнат Кляйн. Последнее время она живёт в Израиле, но имеет украинские корни. Свадьбу Андрей и Эйнат сыграли в декабре 2019 года, но не афишировали этого. Кляйн закончила Бар-Иланский университет в Тель-Авиве, сейчас работает в туристическом бизнесе. 

Девушка рассказала, что полюбила Макаревича не за какое-то конкретное качество. 

– Наверное, это целый набор совершенно разнообразных качеств, – приводит её слова 5-tv.ru.

Сейчас супруги находятся на расстоянии друг от друга из-за коронавируса. Андрей соблюдает самоизоляцию в Москве, его жена – в Израиле. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19

Новости Рязани
По состоянию на 2 мая в рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанскую область приехало более 42,5 тысяч человек

Коронавирус Рязань
В Рязанской области продолжают учитывать приезжающих на территорию региона. Делается это по поручению губернатора Николая Любимова, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Узнать больше

Выросло число рязанцев, вылечившихся от коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области растёт число людей, вылечившихся от коронавируса. В субботу, 2 мая, из больниц выписаны ещё два человека. Об этом сообщила...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19

Новости Рязани
По состоянию на 2 мая в рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанской области ожидается первая весенняя гроза

Новости Рязани
Первая весенняя гроза ожидается в Рязанской области в воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи COVID-19

Коронавирус ТОП
В целом по России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса. С начала пандемии заболели уже 124 054 человека. Умерли 1222 пациента, вылечились 15 013 человек.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+