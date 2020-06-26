Названы самые надежные машины

- Advertisement -

Работники консалтинговой фирмы J. D. Power выпустили рейтинг самых надежных марок машин. Для составления списка сотрудники компании опросили 90 тысяч американских автолюбителей. В анкете было 233 пункта.

Водители отвечали, рассказывая, какие главные проблемы они нашли в авто в первые три месяца езды. В итоге было выведено число, говорящее о среднем количестве поломок на 100 автомобилей каждого производителя.

По итогу первую строчку заняли сразу два бренда – Dodge и Kia (136 дефектов на 100 автомобилей). При этом корейский производитель оказывается выше всех уже 6 лет подряд. Вслед за лидерами идут Chevrolet и Ram (141 поломка). Замыкает ТОП-3 Genesis (141).

Далее следуют Mitsubishi (148), Buick (150), GMC (151), Volkswagen (152), Hyundai (153), Jeep (155) и Lexus (159). Рейтинг закрыли электромобили бренда Tesla, «заработав» 250 поломок на 100 автомобилей, пишет РИА Новости.