Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего людей с ожирением в прошлом году было выявлено в Курганской области. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает РИА Новости.



Использовалась статистика по числу людей на 100 тысяч жителей, у которых впервые установлено ожирение. В Курганской области этот показатель составил – 935,1. На втором месте Алтайский край – 867,8, на третьем Ульяновская область – 849,7.



Меньше всего людей с ожирением выявлено в Якутии, Приморье и Белгородской области.



Всего в России ожирение диагностировано более чем у 2 миллионов человек, у 450 тысяч из них оно было выявлено в прошлом году.

