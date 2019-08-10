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Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего людей с ожирением в прошлом году было выявлено в Курганской области. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает РИА Новости.

Использовалась статистика по числу людей на 100 тысяч жителей, у которых впервые установлено ожирение. В Курганской области этот показатель составил – 935,1. На втором месте  Алтайский край – 867,8, на третьем Ульяновская область – 849,7.

Меньше всего людей с ожирением выявлено в Якутии, Приморье и Белгородской области.

Всего в России ожирение диагностировано более чем у 2 миллионов человек, у 450 тысяч из них оно было выявлено в прошлом году.

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