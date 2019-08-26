На главную Новости мира Названы лучшие авто с низким расходом топлива в России
Новости мираПроисшествия

Названы лучшие авто с низким расходом топлива в России

Специалисты поделились с пользователями сети рейтингом автомобилей с низким расходом топлива, которые представлены на российском рынке.

Лидером оказалась иномарка Mazda 3. Известно, что она расходует 6 литров бензина на 100 километров дистанции. Чуть меньше тратит модель Ford Fiesta — 5,9 литров на 100 километров дистанции. Оба авто имеют двигатель мощностью 120 лошадиных сил, пишет портал Актуальные Новости.

Замкнул тройку автомобиль Volkswagen Polo. Средний расход у этой модели составляет 5,7 литра.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Под Архангельском по вине пьяной автоледи погиб велосипедист

В Карелии педофила-рецидивиста осудили на 20 лет

Житель Кузбасса убил друга и ушел жить в тайгу