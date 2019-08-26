Названы лучшие авто с низким расходом топлива в России

Специалисты поделились с пользователями сети рейтингом автомобилей с низким расходом топлива, которые представлены на российском рынке.

Лидером оказалась иномарка Mazda 3. Известно, что она расходует 6 литров бензина на 100 километров дистанции. Чуть меньше тратит модель Ford Fiesta — 5,9 литров на 100 километров дистанции. Оба авто имеют двигатель мощностью 120 лошадиных сил, пишет портал Актуальные Новости.

Замкнул тройку автомобиль Volkswagen Polo. Средний расход у этой модели составляет 5,7 литра.