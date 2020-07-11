На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве девочки

Южно-Сахалинский городской суд заключил под стражу обвиняемых в убийстве восьмилетней девочки. Об этом пишет РИА Новости.

Девочка пропала без вести в понедельник, выйдя из дома в пригороде Южно-Сахалинска. В пятницу ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесу в Холмском районе, примерно в 30 километрах от областного центра. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным следователей, семейная пара без определенного места жительства — 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина – причастны к смерти ребенка. Женщина обвиняется в похищении человека, мужчине инкриминируется убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что ребенок сел в микроавтобус к семейной паре. Приехав в глухое место, муж приказал жене выйти из машины. Испугавшаяся женщина послушала его. В итоге злоумышленник изнасиловал девочку, задушил ее пакетом, вынес из машины и бросил на берегу.