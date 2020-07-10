Мать погибшей девочки рассказала об ее изнасиловании и убийстве

Мать 8-летней Вики Тепляковой, которая 6 июля ушла из дома в Ново-Александровске и сегодня утром была найдена мертвой, рассказала о случившемся. Об этом пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома после конфликта. После этого ребенок сел в микроавтобус к семейной паре. Приехав в глухое место, муж приказал жене выйти из машины. Испугавшаяся женщина послушала его. В итоге злоумышленник изнасиловал девочку, задушил ее пакетом, вынес из машины и бросил на берегу.

Ульяна Теплякова заявила, что никаких конфликтов в семье не было, а ушла дочь просто так, хотя раньше такого никогда не случалось.

Женщина рассказала, что дочь училась хорошо, любила играть в футбол, петь, танцевать, снимать видео и рисовать. При этом на носу у семьи был праздник — девочке должно было исполниться девять лет.