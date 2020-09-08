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Новости мираПроисшествия

Мужчине отрубили кисть и отрезали пальцы на ноге в Ростовской области

Никита Брыкин

Следователи пытаются установить подробности инцидента, который произошел 5 августа в Дубовском районе Ростовской области. Об этом пишет портал «DonDay.ru».

Сообщается, что неизвестные отрубили 40-летнему мужчине кисть левой руки и отрезали фаланги пальцев на ноге. Примечательно, что потерпевший после ампутации смог сесть за руль и приехать в ЦРБ Дубовского района. В медучреждении ему оказали помощь.

Врачи, увидев полученные травмы, вызвали сотрудников полиции. Во время беседы со стражами порядка мужчина отказывался рассказывать, что с ним приключилось. В частности, он утверждал, что на него якобы напала собака, которая и лишила его частей тела.

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По одной из версий, с местным жителем поквитались старые знакомые, которые обвиняют его в гибели мужчины на берегу реки.

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