Мужчина жестоко убил бывшую девушку и ее нового ухажера

В Тюменской области задержан местный житель, который подозревается в двойном убийстве на почве ревности. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Горьковка. По предварительной информации, 37-летний мужчина расправился со своей бывшей возлюбленной и ее новым ухажером. По версии следствия, преступник вооружился ножом и отправился на встречу со своей бывшей девушкой. Злоумышленник поругался с ее новым возлюбленным.

В ходе конфликта мужчина ударил его ножом в грудь. После этого убийца также зарезал бывшую любимую.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование преступления.