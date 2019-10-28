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Мужчина задушил девушку во время секса и закопал тело в лесу

Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки, которая ранее числилась пропавшей без вести. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Московской области.

Труп девушки был найден в пятницу, 25 октября, в лесу рядом с деревней Клеменово Егорьевского городского округа. По подозрению в совершении убийства был задержан 34-летний знакомый девушки.

Сообщается, что мужчина имеет судимости за кражи и разбой. Убийство он совершил ночью 15 октября, во время свидания с девушкой. После этого, чтобы спрятать труп, он закопал его в лесу. По данным 5-го канала, убийство было совершено во время полового акта, пострадавшая была задушена.

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