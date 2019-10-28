В среду, 30 октября, в день памяти жертв советских репрессий в Рязани пройдет ежегодная акция «Молитва памяти».

В рамках акции прочтут имена людей, пострадавших в годы массовых репрессий, а также совершат заупокойные молитвы о пострадавших.

«Молитва памяти» – неполитическая акция. Это усилие по восстановлению памяти о невинно пострадавших людях, возрождению сострадания, милосердия и мира в нашем народе.

Чтение имен и поминальная молитва будут проходить с 12 до 15 часов на ул. Октябрьская (территория площади Cоветско-Польского братства).

В рамках акции организаторы предлагают всем зажечь на окне свечу в 21:00 в память о своих близких и знакомых и обо всех пострадавших в тюрьмах, лагерях и ссылках.

Справка.

Общегосударственный день памяти жертв советских репрессий был установлен в России в 1991 году. В этот день вся страна вспоминает людей, попавших в жернова массовых арестов, ссылок и расстрелов. Трудно найти на постсоветском пространстве семью, которую бы не затронула трагедия. В 2015 году Правительством РФ утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий и подписан Президентский Указ о народном сборе средств на создание в Москве мемориала памяти жертвам репрессий.