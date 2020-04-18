Мужчина изнасиловал девочку на глазах у друзей в Кузбассе

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Суд вынес приговор 20-летнему жителю Юрги, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом пишет портал «Сибдепо» со ссылкой пресс-службу СК по Кемеровской области.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. По версии следствия, 20-летний парень в компании знакомых подростков ездил по городу на своей машине. В какой-то момент автомобиль занесло в сугроб, и он застрял на обочине.

Тогда водитель перебрался на заднее сиденье, стал распивать спиртное и приставать к 15-летней девочке. Получив отказ, он избил потерпевшую и совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера.

«Подростки были очевидцами преступления, они боялись старшего товарища и заступаться за девушку не стали», — рассказали в СК.

Отметим, что злоумышленника приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.