Муж-психопат избил молотком жену-кассира в Подмосковье

В подмосковной Электростали мужчина избил молотком свою жену-кассира прямо на ее рабочем месте в магазине, пишет РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к женщине со спины, наносит множество ударов молотком и валит ее на пол. Жертва пыталась закрыть голову и лицо от ударов руками. Через несколько секунд один из покупателей ударяет преступника бутылкой по голове.

Оказалось, что мужчина был не в себе. Он утверждал, что его жена сговорилась с сотрудниками спецслужб и отравила его нервно-паралитическим газом.

«Они раскачали меня. Я был не в адеквате. Они подтерли камеры, ввели меня в состояние аффекта», – заявил он.

Медики связали мужчину и увезли его в медучреждение.