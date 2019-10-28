Московский таксист с ножом пытался изнасиловать студентку

Сотрудники полиции задержали таксиста, который обвиняется в попытке изнасилования. Об этом пишет РЕН.

Инцидент произошел в ночь на 27 октября. По предварительной версии, студентка медицинского университета вызвала такси, чтобы добраться до дома. Она поехала на автомобиле Chevrolet. На Люблинской улице водитель остановил машину и стал приставать к девушке.

Получив отказ, злоумышленник принялся избивать жертву. Пострадавшая смогла покинуть салон, однако таксист догнал ее и приставил нож к животу. К счастью, девушка вырвалась и сбежала.

Задержанный – ранее судимый за мошенничество уроженец Узбекистана. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.