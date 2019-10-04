Мошенники подделали цифровую подпись москвички и лишили ее квартиры

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Москвы, который подозревается в мошенничестве.

По предварительной версии, мужчина работал с соучастниками, личности который устанавливаются. Они использовали поддельный паспорт на имя собственницы и оформили ее электронную цифровую подпись. Затем мошенники составили фиктивный договор купли-продажи недвижимости и заполучили квартиру жертвы, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что подозреваемый снимал эту жилплощадь. Сейчас он находится под домашним арестом.