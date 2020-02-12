Монахиня сбила женщину с дочкой и уехала

Монахиня сбила двух человек на территории Дзержинского района Калужского региона. В результате происшествия потерпевшие получили серьезные травмы, а водительница уехала.

ЧП произошло 30 января в населенном пункте Дворцы. Но резонанс возник лишь сейчас. Стало известно, что женщина, управляя универсалом Лада Ларгус, протаранила ребенка и мать, которые шли по обочине трассы. Известно, что автомобиль занесло и выбросило с дороги на пострадавших.

Известно, что маленький пешеход получил страшные травмы и был срочно госпитализирован. При этом водитель Лады поспешила скрыться с места ДТП. Она заявила матери потерпевшей девочки, что ее тоже ждут дети. Позднее она отметила, что стороны договорились не разглашать историю, а сейчас дело обстоит иначе. По факту произошедшего ведется расследование. Выясняются детали, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ