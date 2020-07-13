Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу

В понедельник, 13 июля, министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, который разрешает кинотеатрам возобновить работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

Таким образом, решения об открытии кинотеатров должны будут принимать губернаторы. В частности, ранее сообщалось, что в Москве кинотеатры начнут работу с 1 августа.

Кинотеатры должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса.