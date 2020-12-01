Медики в Самарской области получат выплаты за работу с COVID до 15 декабря

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил осуществить выплаты медикам региона за работу с больными коронавирусом до 15 декабря, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во вторник, 1 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по здравоохранению, посвященное изменениям в порядке начисления федеральных выплат медицинским работникам за лечение больных коронавирусом. Согласно постановлению правительства РФ, доплата теперь будет рассчитываться в зависимости от количества смен, в которые медработник оказывал помощь пациентам с COVID-19. Кроме того, постановлением введены новые категории получателей, среди которых медики амбулаторного звена, члены летных экипажей и патологоанатомы.
Губернатор поручил министерству здравоохранения региона и руководителям лечебных учреждений держать вопрос на особом контроле.
Глава региона отметил, что подходы, определенные в новом постановлении правительства РФ, нацелены на то, чтобы, в первую очередь, поддержать медработников, которые больше времени уделяют борьбе с инфекцией.
По данным пресс-службы, федеральные власти поддержали инициативу Азарова: регионам направлены дополнительные средства в размере 10 миллиардов рублей на разовые доплаты медицинским работникам в переходный период.