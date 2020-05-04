Мать выбросила на помойку 660 тысяч рублей, чтобы «отмазать» дочь

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в мошенничестве. Об этом пишет портал «Kursk.com» со ссылкой на управление МВД России по Липецкой области.
Сообщается, что злоумышленник позвонил женщине и заявил, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. Он предложил помочь избежать уголовной ответственности за деньги. Потерпевшая услышала в момент разговора голос, похожий на тот, что имеет родственница.
По требованию собеседника она положила в мусорный пакет 660 000 рублей и оставила их в мусорном баке около дома. Вскоре выяснилось, что никакой аварии с участием дочери не было. Подробности уточняются.
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