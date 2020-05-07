Мать топила дочь в ванной и выгоняла на мороз за малейшие оплошности

В Татарстане будут судить 37-летнюю жительницу Азнакаевского района, которая обвиняется в истязании своей 7-летней дочери. Об этом пишет портал «Вести Татарстан» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
По версии следствия, на протяжении двух лет мать регулярно избивала девочку. Кроме того, она выгоняла ребенка зимой мокрой без одежды на балкон, топила в ванной, просто так била кулаком по руке, в результате чего сломала жертве палец.
Сообщается, что злоумышленнице мог не понравиться неровный почерк девочки или же то, как она завязала шапку. Сейчас девочка находится под временной опекой бабушки.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram