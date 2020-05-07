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Мать топила дочь в ванной и выгоняла на мороз за малейшие оплошности

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В Татарстане будут судить 37-летнюю жительницу Азнакаевского района, которая обвиняется в истязании своей 7-летней дочери. Об этом пишет портал «Вести Татарстан» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По версии следствия, на протяжении двух лет мать регулярно избивала девочку. Кроме того, она выгоняла ребенка зимой мокрой без одежды на балкон, топила в ванной, просто так била кулаком по руке, в результате чего сломала жертве палец.

Сообщается, что злоумышленнице мог не понравиться неровный почерк девочки или же то, как она завязала шапку. Сейчас девочка находится под временной опекой бабушки.

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