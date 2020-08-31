Мать до смерти избила годовалую дочь из-за плача

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красноярска, которая подозревается в убийстве своего ребенка. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще в конце 2019 года. Сообщается, что женщина распивала алкогольные напитки. В это время ее годовалая дочь заплакала. Мать попыталась успокоить дитя, однако малышка не преставала рыдать. Тогда злоумышленница начала ее избивать.

Женщина нанесла малышке около пяти ударов по жизненно важным органам. В результате девочка скончалась.

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Материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.