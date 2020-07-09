Малышева заявила об окончании вспышки Covid-19 в России

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Известная телеведущая Елена Малышева заявила, что вспышка Covid-19 в России закончилась. На своей странице в Инстаграме врач заявила, что отныне опасный вирус не настолько заразен, как это предполагалось ранее.

Она отметила, что больной корью заражает примерно 16 человек, а заболевший коронавирусом заражает всего двух-трех, а может и одного-двух человек. Малышева напомнила, что число проведенных тестов на Covid-19 в РФ увеличивается, а смертность в это же время не вырастает. Это значит, что смертность по факту уменьшается.

«Теперь можно спать спокойно», – заключила Малышева.

Ведущая шоу «Жить здорово» продемонстрировала в прямом эфире графики, которые дали понять, что количество заразившихся снижается.