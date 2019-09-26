Лучшее время для отпуска — осень

Осень — не повод для грусти, а повод хорошо отдохнуть. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой мы предложим Вам отличные идеи для путешествий этой осенью.Сентябрь и октябрь — бархатный сезон в Турции с прекрасной погодой и тёплым морем. Температура воздуха днём достигает 28-30 C°, к вечеру становится прохладнее и свежее. Средняя температура воды — 25 C°. Цены на размещение в отелях снижаются, а поездки на экскурсии становятся более комфортными. Рекомендуем осенью выбирать самый южный курорт Средиземного моря – Аланию, там будет теплее всего. Лететь в Турцию изМосквы — 3 часа. Виза не нужна. Лучшее время отдыха: май-октябрь.

Самая южная европейская страна осенью, с наступлением редких осенних дождей,расцветает и выглядит значительно привлекательнее, чем летом. В сентябре и октябре на Кипре стоит полноценное лето. Самые красивые пляжи в Айя-Напе и Протарасе, а самые лучшие отели в Лимассоле. Лететь из Москвы 3,5 часа. Нужна провиза, её необходимо оформлять заранее, она бесплатная. Лучшее время отдыха: май – октябрь.

Октябрь – отличное время для путешествий по Испании. Осмотр туристических достопримечательностей осенью становится гораздо более комфортным, при этом туристов становится в разы меньше. Погода в Испании в октябре зависит от региона. Но почти по всей Испании в октябре подходит к концу пляжный сезон. Если же Вы ищете солнце, море и пляжный отдых, то лучшее предложение — отправиться на Канарские острова. На этом архипелаге лето продлевается до конца октября. После этого могут появиться дожди, но температура остается мягкой. Это так называемая «вечная канарская весна» — климатическая особенность, которая представляет собой особую привлекательность для тысяч посетителей каждый год. Лететь из Москвы в Барселону 4,5часа, на Тенерифе – 7 часов. Нужна Шенгенская виза.

В первом месяце осени для купания подходят практически все регионы Греции. А вот в октябре пляжный отдых доступен только на островах Крит и Родос. Ноябрь — уже не подходящее время для купания. Зато отлично подходит для посещения экскурсий. Средняя температура воздуха: +24°. Средняя температура воды в море: +20°. Лететь из Москвы 3-4 часа. Нужна Шенгенская виза. Лучшее время отдыха: июнь – сентябрь.

Цены на осенние туры в ОАЭ выше летних, потому что погода для отдыха становится гораздо приятнее. Солнце уже не палящее, а море ещё теплое. Пляжный отдых становится роскошным. К тому же можно познакомиться с достопримечательностями, не изнуряя себя летней жарой. Лететь из Москвы 5 часов. Виза по прилёту, бесплатная. Лучшее время отдыха: октябрь — ноябрь, март-апрель.