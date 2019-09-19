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Компания Toyota собирается презентовать свой самый дешевый кроссовер

Автомобильный производитель Toyota хочет подготовить к 2022 году маленький и бюджетный кроссовер. Сообщается, что машина будет представлена сперва для рынка Бразилии. Позднее она окажется и в других государствах.

Уже сейчас не секрет, что паркетник будут собирать в Сорокабе (Бразилия). Более точной информации о кроссоере не имеется. Однако, по мнению автоэкспертов, новая Toyota станет конкурентом для таких моделей, как Hyundai Venue и Nissan Juke. Возможно, что модель будет создаваться вместе с работниками компании Daihatsu, а внешне машина будет походить на концептуальный Daihatsu DN Trec.

Базой для автомобиля станет Toyota EFC или совсем новая платформа GA-B, разработанная на основе TNGA. Под капот новинки вероятнее всего поставят атмосферник на 1,5 литра и гибридный силовой агрегат, сообщает Пенза Драйв.

Фото: Пенза Драйв

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