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Новости мираПроисшествия

«Каширского маньяка» нашли мертвым в СИЗО

Никита Брыкин
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В СИЗО найден мертвым сантехник из подмосковной Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии (удушения). По данному факту проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО.

По данным следствия, в 2010-2020 годах мужчина убивал и насиловал женщин. Злоумышленник проникал в окна квартир на первых этажах, душил жертву, после чего «совершал насильственный половой акт». Всего «каширский маньяк» признался в девяти убийствах и изнасилованиях.

По информации ТАСС, мужчина покончил с собой.

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