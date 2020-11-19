Иностранец изнасиловал школьницу в хостеле в Петербурге

Правоохранители задержали гражданина Египта, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней школьницы в Петербурге. Об этом пишет «МК».

В полицию с заявлением обратился 55-летний бизнесмен. Его 16-летняя дочь рассказала, что злоумышленник надругались над ней в хостеле.

По предварительной версии, инцидент произошел 7 ноября в хостеле на Невском проспекте. По словам девочки, малознакомый мужчина заманил ее в номер и изнасиловал.

Вскоре стражи порядка поймали 37-летнего иностранца. Он прибыл в Россию в марте с частным визитом. Возбуждено уголовное дело.