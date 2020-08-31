Голый новосибирец заманивал детей в лес и угрожал им расправой

Полиция задержала мужчину, который нападал на детей в наукограде Кольцово, пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что голый человек увел трех детей в лес. Еще один мальчик убежал к отцу, который позже спас наших детей. Пока вызывали полицию, злоумышленник еще пытался утащить в лес двоих детей. По словам детей, хватал их за руки, угрожал им расправой.

«Мы тоже видели этого мужчину сегодня, он шел вдоль Векторного шоссе, размахивал руками, кричал что-то, прыгал», – отметили свидетели.

Как отметили следователи, противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.